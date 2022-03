POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Tecklenburg (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch (02.03.22), 16.30 Uhr, und Donnerstag (03.03.22), 05.50 Uhr, in ein Lebensmittelgeschäft an der Elbinger Straße/Ecke Rosenstraße in Leeden eingebrochen.

Polizei Steinfurt