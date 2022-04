POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Am Sonntag (03.04.) meldete ein Zeuge der Polizei gegen 00.15 Uhr, dass er drei Personen im Lebensmittelmarkt der Ledder Werkstätten an der Elbinger Straße gesehen habe.

Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Unbekannten eine Seiteneingangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort hebelten sie eine weitere Tür auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar.

Bei Eintreffen der Beamten waren die drei Unbekannten bereits geflüchtet. Laut Angaben des Zeugen waren zwei Personen dunkel gekleidet, der Dritte trug eine gelbe Daunenjacke und eine schwarze Mund-Nasen-Maske. Die Unbekannten flüchteten vermutlich mit einem schwarzen Kleinwagen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lengerich zu melden, Telefon 05481/9337-4515.

