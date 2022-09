POL-ST: Tecklenburg, Einbrüche in zwei Häuser

An der Straße Im Esch hebelten Unbekannte ersten Erkenntnissen zufolge eine Terrassentür auf und gelangten so in ein Zweifamilienhaus. Die Tat ereignete sich am Mittwochvormittag (31.08.22) zwischen 09.05 Uhr und 11.50 Uhr. Das gesamte Haus, das sich in einer Sackgasse kurz vor einem Waldstück befindet, wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Zeugen hatten am Morgen und auch am späteren Nachmittag des Tages einen silbergrauen Transporter beobachtet, der die Straße Im Esch rauf und runter gefahren war. In dem Wagen mit ausländischem Kennzeichen saßen den Angaben zufolge zwei Männer.

An der Straße Ritterkamp - nahe der Herkenstraße - hebelten unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 07.40 Uhr und 13.30 Uhr ein bodentiefes Fenster zur Küche auf. So gelangten sie in das Wohnhaus und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Nach Angaben der Geschädigten wurden unbekannte Mengen an Schmuck entwendet.

Die Polizei in Lengerich ermittelt zu den Einbrüchen und nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/9337-4515.

