POL-ST: Tecklenburg, Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Danebrock/Am Stollen ist am Freitag (12.08.22) gegen 19.30 Uhr eine 52-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden.

Zunächst fuhr ein 71-jähriger Treckerfahrer aus Westerkappeln mit zwei Anhängern auf der Straße Danebrock in Fahrtrichtung Am Stollen. Am rechten Fahrbahnrand gingen die 52-Jährige aus Tecklenburg sowie eine weitere Person - ein 59-jähriger aus Borgholzhausen - spazieren. Sie blieben nach eigenen Angaben stehen, um den Traktorfahrer passieren zu lassen. Der 71-Jährige fuhr zunächst ein Stück nach links, um die Fußgänger zu überholen.

Ersten Erkenntnissen zufolge scherte er dann zu früh wieder nach rechts ein. Dabei kam es zur Kollision zwischen der 52-Jährigen und einem Teil des hinteren Treckeranhängers. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der andere Spaziergänger blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell