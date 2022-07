POL-ST: Tecklenburg, Ibbenbüren, Diebstähle aus Lieferwagen

Der erste Fall kommt aus Ibbenbüren: Der Fahrer eines Lieferwagens hatte sein Fahrzeug während der Auslieferung in der Zeit zwischen 08.35 Uhr und 08.41 Uhr an der Münsterstraße 106 vor einer Bäckerei abgestellt. Unbekannte Täter entwendeten aus dem Auto einen vierstelligen Geldbetrag.

Bei einem zweiten Fall wurde ein weiterer Lieferant in Tecklenburg auf die gleiche Art und Weise Opfer eines Diebstahls. In diesem Fall war ein VW Bulli an der Gräfin-Anna-Straße 2 an der Bushaltestelle "Stadt" abgestellt, um die dortige Bäckerei zu beliefern. Aus diesem Fahrzeug wurde ebenfalls ein Geldbetrag entwendet. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Betrag in fünfstelliger Höhe.

Wie die Täter die Fahrzeuge öffneten, um an die Beute zu gelangen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zur Tat und zu den Tätern nehmen die Polizeidienststellen Ibbenbüren (Telefon 05451/591-4315) und Lengerich (Telefon 05481/9337-4515) entgegen.

