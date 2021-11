POL-ST: Tecklenburg, Motorradfahrer schwer verletzt

Am Dienstag (09.11.) hat es gegen 10.00 Uhr auf der Steinstraße einen Verkehrsunfall gegeben.

Ein 58-jähriger Niederländer war mit seinem Motorrad auf der Steinstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. In einer Kurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Niederländer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über die Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

