POL-ST: Tecklenburg, Unbekannte beschädigten Beleuchtung an Grundschule und setzen Mülleimer in Brand

Tecklenburg (ots)

An der Teutoburger-Wald Schule in Brochterbeck an der Straße Am Mühlenteich haben unbekannte Täter mehrere Gegenstände beschädigt und gezündelt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch (20.04.22), 14.00 Uhr, und Donnerstag (21.04.22), 10.00 Uhr.

Polizei Steinfurt