POL-ST: Tecklenburg, Zigarettenautomat aufgebrochen

Ein Zeuge informierte die Polizei am Freitag (18.03.) über einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in Brochterbeck.

Der Automat ist neben einer Bushaltestelle an der Dorfstraße, Ecke Konradstraße aufgestellt. Unbekannte Täter haben ersten Ermittlungen zufolge in der Zeit zwischen Donnerstag (17.03.), 15.55 Uhr und Freitag (18.03.), 07.40 Uhr den Automaten aufgehebelt. Aus dem Inneren entwendeten sie die Zigarettenschachteln und eine Geldkassette. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

