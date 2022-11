POL-ST: Verkehrsunfall - Frontalzusammenstoß mit 3 verletzten Personen

in 69jähriger Mann aus Ladbergen befuhr mit seinem Pkw die B219 in Fahrtrichtung Greven und beabsichtigte an der Unfallstelle nach links in Richtung B 475 abzubiegen. Hier missachtete er den Vorrang eines 55jährigen Mannes aus Viersen, der mit seinem Pkw die B 219 in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Im Einmündungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß.

In dem Pkw des 69jährigen Mannes wurde der Fahrer und die 64jährige Beifahrerin leicht verletzt. In dem mit 5 Personen besetzten Pkw des 55jährigen Mannes wurde der Fahrer leicht verletzt. Die Beifahrerin und die 3 Kinder blieben unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die B219 in Richtung Ibbenbüren kurzzeitig gesperrt. Die freiwillige Feuerwehr Saerbeck war mit 15 Personen im Einsatz.

Zwei der verletzten Personen wurden mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

