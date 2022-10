POL-ST: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am Montag (24.10.2022) kam es gegen 21:25 Uhr in Lengerich zu einem schweren Verkehrsunfall.

in 22jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Antruper Straße, aus Richtung Sonnenhügeldamm kommend, in Fahrtrichtung Tecklenburger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw in Höhe des Abzweigs Hildebrands Kamp ins Schleudern und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Graben kollidierte der Pkw mit einem Betonkanalrohr und überschlug sich. Der Fahrer verstarb vor Ort, seine 20jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Antruper Straße bleibt für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam ist im Einsatz.

Da eine Vielzahl von Angehörigen vor Ort erschienen, wurden diese in unmittelbarer Nähe durch den hinzugerufenen Kriseninterventionsdienst betreut. Pressevertreter waren vor Ort.

