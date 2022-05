POL-ST: Westerkappeln, Auto in Scheune brennt aus, Scheunendach stark beschädigt

Westerkappeln (ots)

An der Straße Wallenbrock ist am Donnerstagmittag (26.05.22) gegen 12.30 Uhr ein Auto in einer freistehenden Scheune in Brand geraten. Die Scheune befindet sich auf einem Bauernhof zwischen den Straßen Aubrink und Schachselstraße. Die Brandursache ist bisher unklar.

Polizei Steinfurt