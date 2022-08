POL-ST: Westerkappeln, Brand eines LKW-Aufliegers - aktuelle Verkehrsbeeinträchtigung auf der Ibbenbürener Straße

Der 48-jährige Fahrzeugführer fuhr mit seinem MAN-Sattelzug auf der Ibbenbürener Straße in Fahrtrichtung Lotte. Aufgrund eines technischen Defekts am Auflieger hielt er das Gespann in der Bushaltestellenbucht Düterstraße an. Dort geriet der Auflieger, beladen mit rund 30 Paletten Laminat, in Vollbrand. Der Fahrer konnte die Zugmaschine noch rechtzeitig abkoppeln und in Sicherheit bringen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in rund sechsstelliger Höhe. Verletzt wurde niemand.

Aktuell ist die Feuerwehr noch im Einsatz. Die Ibbenbürener Straße ist im Bereich zwischen den Kreisverkehren Ibbenbürener Straße / Hansaring / Zum Habichtswald und Ibbenbürener Straße / Tecklenburger Straße während der Dauer der Löscharbeiten noch für mehrere Stunden gesperrt.

