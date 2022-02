POL-ST: Westerkappeln, Küchenbrand

Westerkappeln (ots)

In einer Wohnung an der Straße An der Rodelbahn hat es am späten Donnerstagabend (24.02.22) gegen 23.00 Uhr einen Küchenbrand gegeben. Die Wohnung befindet sich im ersten Stock eines Mehrparteienhauses. Eine Zeugin hatte einen Brandmelder gehört und daraufhin die Feuerwehr verständigt.

Polizei Steinfurt