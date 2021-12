POL-ST: Westerkappeln, Pkw kollidiert mit Bus, Autofahrer leicht verletzt, Fahrgäste unverletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ibbenbürener Straße in der Bauerschaft Handarpe - auf Höhe der Hausnummer 8 - sind am Dienstagnachmittag (14.12.21) gegen 16.10 Uhr ein Auto und ein Linienbus zusammengestoßen.

abei wurde der Autofahrer leicht verletzt. Die Fahrgäste im Bus sowie der Busfahrer blieben unverletzt.

Der 28-jährige Autofahrer aus Westerkappeln fuhr zunächst mit seinem grauen Opel auf der Ibbenbürener Straße in Richtung Ibbenbüren. Dann wollte er wenden und fuhr in eine Bushaltestelle, die sich auf der rechten Seite befand. Den ersten Erkenntnissen zufolge setzte er an, um linksherum zu wenden. Dabei übersah er offenbar den von hinten kommenden Bus. Dieser touchierte den Pkw des 28-Jährigen von hinten. Das Auto drehte sich und kam im Graben zum Stehen.

Der Westerkappelner wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die sechs Fahrgäste sowie der 63-jährige Busfahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt ersten Erkenntnissen zufolge bei rund 12.500 Euro.

