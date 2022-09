POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Jugendlichen

Ein 15-jähriger Osnabrücker fuhr mit dem Motorrad gegen 23.55 Uhr auf der Straße Twigges Hee in Fahrtrichtung "In der Schlucht". In Höhe der Hausnummer 3 verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einen Graben. Dabei verletzten sich der 15-Jährige sowie sein 16-jähriger Sozius aus Bramsche schwer. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 15-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 3.000 Euro.

