POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfall, Pkw kollidiert mit Schulbus

Am Freitagnachmittag (01.04.2022) hat sich um 15:37 Uhr auf der Halener Straße in Westerkappeln ein Verkehrsunfall mit 13 verletzen Personen ereignet.

Ein 32-jähriger Mann aus Westerkappeln war mit seinem Seat Cupra Atenca auf der Halener Straße in Richtung Bramscher Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Schulbus, der in Fahrtrichtung Halen fuhr. Der Fahrer des Pkw wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-jährige Busfahrer aus Recke, sowie die 11 Fahrgäste im Alter zwischen 16 und 19 Jahren aus Lotte und Westerkappeln, verletzten sich leicht. Der Sachschaden liegt ersten Erkenntnissen bei etwa 30.000 Euro.

