POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfallflucht

Am Samstag (23.10.2021), gegen 11.30 Uhr, wurde auf einem Feld auf der Morgensternstraße, kurz nach der Einmündung zur Straße Schafberg, ein schwarzer Opel Corsa verlassen aufgefunden. Dieser Pkw wies verschiedene Unfallbeschädigungen an der linken Fahrzeugseite auf. Die eingesetzten Polizeibeamt...

...en suchten die nähere Umgebung nach dem Unfallort ab. Auf der Straße Schafberg gegenüber der Einfahrt zu Haus Nr. 75, fanden sie korrespondierende Spuren an der dortigen Leitplanke. Eine Zeugin hat gegen 00. 20 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen. Als sie nach draußen schaute, konnte sie jedoch nichts entdecken. Die Polizei vermutet, dass der laute Knall vom Aufprall auf die Leitplanke herrührt. Danach ist das Fahrzeug offensichtlich weitergefahren und wurde am Auffindeort abgestellt. Ermittlungen beim Halter des Fahrzeugs führten zu keinem verwertbaren Ergebnis. Die Polizei hat weitere Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

