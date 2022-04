POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

in schwarzer Audi A3 parkte in Höhe der Hausnummer 19 am Fahrbahnrand. Als die 44-jährige Fahrzeughalterin gegen 14:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie vorne an der Stoßstange einen Schaden fest. Vor Ort traf sie zwei Zeugen an, die sich das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs gemerkt haben.

Am Audi ist nach ersten Erkenntnissen ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstanden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Personalien der beiden Zeugen sind nicht bekannt. Die Polizei bittet die beiden Unbekannten darum, sich bei der Polizei Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315. Ebenso bittet die Polizei Ibbenbüren um weitere, sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang.

