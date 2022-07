POL-ST: Westerkappeln, Waldbrand am Niedringhaussee, Nachtrag

In unsere Erstmeldung hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Es handelt sich bei dem See natürlich um den Niedringhaussee und nicht wie fälschlicherweise geschrieben Niedrighaussee.Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Erstmeldung vom 21.07.2022, 11.25 Uhr

Am Mittwochabend (20.07.) informierte ein Zeuge gegen 21.30 Uhr die Polizei über einen Waldbrand. Am Niedrighaussee war eine Fläche von etwa 200 Quadratmetern betroffen. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort um das Feuer zu löschen. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

