POL-ST: Wettringen, 14-jährige Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Das Mädchen fuhr auf der Händelstraße in Richtung stadtauswärts - auf dem linken Gehweg. Kurz vor der Fußgängerampel an der Straße Nieland fuhr die 14-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge vom Gehweg herunter und wollte die Straße nach rechts überqueren.

Dabei übersah sie ein Auto, das von einem 55-jährigen Neuenkirchener gesteuert wurde. Der Mann fuhr in einem gelben Volvo auf der Händelstraße aus Richtung Kreisverkehr Bilker Straße kommend in Richtung Kreisverkehr August-Kümpers-Straße.

Auf Höhe der Einmündung Nieland kam es zur Kollision zwischen Fahrrad und Auto. Die 14-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Volvos blieb unverletzt, seine 50-jährige Beifahrerin - ebenfalls aus Neuenkirchen - wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 3000 Euro.

