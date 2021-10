POL-ST: Wettringen, Brand in Wohnung, Gebäudeschaden, keine Verletzten

Wettringen (ots)

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Hügel ist am Montagnachmittag (04.10.21) gegen 16.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand, zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Bewohner im Haus....

Polizei Steinfurt