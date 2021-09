POL-ST: Wettringen, Einbrüche in Büros, Bargeld entwendet

Unbekannte Täter sind in Wettringen in Büroräume an der Rothenberger Straße sowie in ein Büro am Stationsweg eingebrochen. Beide Straßen liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Es wurde jeweils Bargeld gestohlen....

...In der Zeit zwischen Montag (27.09.21), 19.15 Uhr, und Dienstag (28.09.21), 06.55 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Tierarztpraxis. Der Spurenlage zufolge wurden mehrere Büro- und Lagerräume durchsucht. Unter anderem brachen die Täter eine Geldkassette und einen Tresor auf. Den Angaben der Geschädigten zufolge entwendeten sie einen vierstelligen Eurobetrag. Täterhinweise gibt es keine.

In der Zeit zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 08.25 Uhr, hebelten Unbekannte am Stationsweg ein Seitenfenster am Gebäude des Erzeugerrings Münsterland auf. So gelangten sie ins Innere des Objekts. Dort öffneten sie gewaltsam weitere Zugangstüren. Aus einer Geldkassette stahlen sie einen dreistelligen Eurobetrag. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

Die Polizei in Steinfurt nimmt Hinweise von Zeugen, die in den Tatzeiträumen etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

