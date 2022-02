POL-ST: Wettringen, Radfahrer kollidieren miteinander, beide unter Alkoholeinfluss, 57-Jähriger schwer verletzt

Zwei Radfahrer sind in der Nacht zu Sonntag (13.02.22) gegen 01.14 Uhr mit ihren Rädern aneinandergeraten und gestürzt. Beide mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Radfahrer standen unter Alkoholeinfluss.

Ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer aus Neuenkirchen und ein 23-jähriger Radfahrer aus Legden (Kreis Borken) begegneten sich auf dem gemeinsamen Radweg an der K65, etwa einen Kilometer nach der Ortsausfahrt Wettringen. An der Straße ist nur ein Radweg in Fahrtrichtung Neuenkirchen vorhanden.

Als die Männer einander passierten, verhakten sie sich mit ihren Lenkrädern. Beide Radfahrer kamen zu Fall und verletzten sich - der 57-Jährige schwer, der 23-Jährge leicht. Ein Sachschaden entstand ersten Schätzungen zufolge nicht.

