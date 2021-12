POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Am Sonntag (26.12.) ist es auf der B 70 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Eine 36-jährige Frau aus dem niedersächsischen Blender (Landkreis Verden) fuhr gegen 13.05 Uhr mit ihrem Renault Megan von Wettringen in Fahrtrichtung Metelen. Vor ihr fuhr ein 32-jähriger Ibbenbürener mit seinem Ford Focus. In Höhe der Dorfbauerschaft 30 musste der Ibbenbürener sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Die 36-jährige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den Ford Focus auf. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 4.500 Euro.

