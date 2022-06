POL-ST: Wettringen, Zimmerbrand, eine Person leicht verletzt

Im Zimmer eines Altbaus auf einem Hof an der Straße Maxhafen im Ortsteil Tie Esch hat es am Samstagnachmittag (11.06.22) gebrannt.

as Feuer breitete sich in dem Zimmer aus. Ein Bewohner wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags. Der Brandort wurde durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

