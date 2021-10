1281 Infizierte im Münsterland

Kreis Borken: Aktuell 291 infizierte Personen, zwei weitere Todesfälle

Im Kreis Borken sind derzeit (20.10.2021, 0 Uhr) 291 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt 15.851 Personen sind inzwischen gesundet. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Borken liegt bei 16.427.

Im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gab es in den vergangenen Tagen leider zwei weitere Todesfälle. Verstorben sind ein Mann und eine Frau aus Gronau. Deren Hinterbliebenen spricht Landrat Dr. Kai Zwicker sein tiefes Mitgefühl aus. Diese Todesfälle sind nachträglich einem bereits zurückliegenden Tag (Datum des jeweiligen Todestages) zugeordnet worden. Damit sind nun 285 Todesfälle seit Beginn der Corona-Pandemie zu verzeichnen.

Die "7-Tage-Inzidenz", also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen, beträgt im Kreis Borken laut Berechnung des Robert-Koch-Institutes 45,7.



Situation in den Krankenhäusern im Kreisgebiet, die COVID-19-Patienten behandeln, am 20.10.2021:

• Klinikum Westmünsterland (Krankenhäuser in Ahaus, Bocholt, Borken und Stadtlohn): Stationär 7 Corona-Patienten, davon 4 auf der Intensivstation.

• St. Antonius-Hospital Gronau: 6 Corona-Patienten, davon 0 auf der Intensivstation.

Kreis Borken | Infizierte: 291 (256) | Gesundete: 15851 (15816) | Verstorbene: 285 (285) | Infizierte gesamt: 16427 (16357)

Ahaus | 19 (18) | 1901 (1896) | 52 (52) | 1972 (1966)

Bocholt | 12 (10) | 2892 (2890) | 48 (48) | 2952 (2948)

Borken | 29 (27) | 1698 (1692) | 16 (16) | 1743 (1735)

Gescher | 6 (6) | 644 (643) | 13 (13) | 663 (662)

Gronau | 144 (118) | 2872 (2864) | 57 (57) | 3073 (3039)

Heek | 0 (1) | 417 (416) | 5 (5) | 422 (422)

Heiden | 5 (7) | 272 (269) | 4 (4) | 281 (280)

Isselburg | 8 (10) | 485 (482) | 15 (15) | 508 (507)

Legden | 5 (5) | 299 (299) | 0 (0) | 304 (304)

Raesfeld | 11 (11) | 416 (415) | 6 (6) | 433 (432)

Reken | 0 (1) | 521 (520) | 6 (6) | 527 (527)

Rhede | 9 (8) | 675 (675) | 6 (6) | 690 (689)

Schöppingen | 1 (2) | 327 (326) | 5 (5) | 333 (333)

Stadtlohn | 20 (10) | 781 (781) | 20 (20) | 821 (811)

Südlohn | 4 (4) | 226 (226) | 4 (4) | 234 (234)

Velen | 3 (3) | 462 (461) | 9 (9) | 474 (473)

Vreden | 11 (11) | 901 (899) | 19 (19) | 931 (929)

abweichender Meldeort | 4 (4) | 62 (62) | 0 (0) | 66 (66)