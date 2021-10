134 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle im Münsterland 

Kreis Steinfurt: Wenig Bewegung bei den Corona-Zahlen

Lediglich drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat es laut einer Mitteilung seit dem Vortag im Kreis Steinfurt gegeben. In der gleichen Zeitspanne sind nach Angaben des Kreises acht Genesungen registriert worden, sodass sich die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Kreisgebiet leicht verringert - auf 386 (391). Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt im Kreis Steinfurt laut RKI bei 65,8 (64,3). Die aktuelle Hospitalisierungsinzidenz liegt im Kreis Steinfurt bei 2 (Vortag: 1,3). Dieser Wert beschreibt, wie viele Personen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen aufgrund einer Corona-Erkrankung neu in den Krankenhäusern im Kreis Steinfurt aufgenommen wurden.



In folgenden Kommunen im Kreis Steinfurt sind aktuell Menschen nachweislich infiziert:



In Altenberge: 10 Personen (10)

In Emsdetten: 41 Personen (41)

In Greven: 9 Personen (9)

In Hopsten: 9 Personen (9)

In Hörstel: 25 Personen (26)

In Horstmar: 4 Personen (4)

In Ibbenbüren: 84 Personen (85)

In Ladbergen: 0 Personen (0)

In Laer: 2 Personen (2)

In Lengerich: 23 Personen (21)

In Lienen: 12 Personen (12)

In Lotte: 13 Personen (13)

In Metelen: 0 Personen (0)

In Mettingen: 2 Personen (2)

In Neuenkirchen: 32 Personen (34)

In Nordwalde: 2 Personen (2)

In Ochtrup: 23 Personen (26)

In Recke: 5 Personen (5)

In Rheine: 50 Personen (49)

In Saerbeck: 0 Personen (0)

In Steinfurt: 14 Personen (14)

In Tecklenburg: 4 Personen (4)

In Westerkappeln: 12 Personen (12)

In Wettringen: 10 Personen (11)