20.000 Infektionen im Kreis Steinfurt seit Beginn der Pandemie

Münsterland

Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte im Münsterland sind zu Sonntag nahezu in allen Münsterland-Kreisen und in der Stadt Münster gesunken. Einzige Ausnahme in der Region ist der Kreis Steinfurt, in dem heute die Gesamtzahl der Infektionen die 20.000er-Marke erreicht hat.