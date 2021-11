565 Neuinfektionen im Münsterland 

Kreis Steinfurt: Mehr als 100 Neuinfektionen und ein Todesfall

Der Kreis Steinfurt berichtet am Mittwoch von 114 (Vortag: 34) Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages. Zudem habe es 80 Genesungen gegeben, sodass die Zahl der aktiven Fälle auf 1037 (Vortag: 1004) steigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des RKI derzeit bei 138,8 (130,3), die kreisweite Hospitalisierungsinzidenz bei 4,7 (4). Dieser Wert beschreibt, wie viele Personen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen aufgrund einer Corona-Erkrankung neu in den Krankenhäusern im Kreis Steinfurt aufgenommen wurden. Todesfälle nachweislich Infizierter gibt es im Kreis Steinfurt seit Beginn der Pandemie 344 (343). Verstorben ist laut Mitteilung des Kreises eine Frau im Alter von 90 Jahren.



In folgenden Kommunen im Kreis Steinfurt sind aktuell Menschen nachweislich infiziert:



In Altenberge: 14 Personen (11)

In Emsdetten: 107 Personen (106)

In Greven: 85 Personen (87)

In Hopsten: 9 Personen (7)

In Hörstel: 50 Personen (45)

In Horstmar: 22 Personen (26)

In Ibbenbüren: 97 Personen (101)

In Ladbergen: 13 Personen (13)

In Laer: 10 Personen (10)

In Lengerich: 58 Personen (54)

In Lienen: 17 Personen (15)

In Lotte: 47 Personen (43)

In Metelen: 8 Personen (8)

In Mettingen: 23 Personen (23)

In Neuenkirchen: 37 Personen (37)

In Nordwalde: 8 Personen (7)

In Ochtrup: 28 Personen (28)

In Recke: 21 Personen (21)

In Rheine: 215 Personen (208)

In Saerbeck: 8 Personen (8)

In Steinfurt: 103 Personen (95)

In Tecklenburg: 8 Personen (8)

In Westerkappeln: 25 Personen (22)

In Wettringen: 24 Personen (21)