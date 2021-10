65,6 Prozent der deutschen Bevölkerung sind vollständig geimpft

Am Tag der Einführung des Corona-Zertifikats an allen Arbeitsplätzen ist es in Italien wie erwartet zu Protesten gekommen. Das befürchtete Chaos blieb allerdings aus. An den wichtigsten Häfen in Triest und Genua streikten nach Medienangaben Hunderte von Arbeitern und versuchten, die Zugänge zu blockieren. Der Verladebetrieb wurde zunächst aber nicht entscheidend beeinträchtigt.



In etlichen Städten kam es zu Protesten. Immer wieder versuchten Demonstranten, Straßen oder Plätze zu blockieren und den Verkehr aufzuhalten. Auch in der Hauptstadt gab es Kundgebungen. Dort hatte es am vergangenen Samstag bei einer Demo von Impfgegnern heftige Randale mit Verletzten gegeben. In Italien muss ab sofort jeder Beschäftigte in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Sektor nachweisen, dass er geimpft, genesen oder getestet ist. Nur dann kann mit einem sogenannten Grünen Pass die Arbeitsstelle betreten werden.

Foto: Luca Zennaro/ANSA/ZUMA/dpa