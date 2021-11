Ansturm auf die Auffrischimpfungen im Münsterland

Am vergangenen Wochenende ist die Zahl derim Kreis Borken auf über 30.000 gestiegen. Das kreisweite "3-Säulen-Konzept" greife nun mehr und mehr, teilte Landrat Dr. Kai Zwicker mit und bat um Geduld, wenn Auffrischungsimpfungen nicht in jedem Fall immer sofort möglich seien.Die Hauptlast bei den Corona-Schutzimpfungen tragen nach den Vorgaben von Bund und Land die Arztpraxen. Zu deren Unterstützung ist der Kreis Borken mit seiner "Koordinierenden COVID-Impfeinheit" (KoCI) bereits am 9. Oktober mit mobilen Impfungen gestartet, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. In allen Städten und Gemeinden habe es so – zum Teil bereits mehrfach – zusätzliche niedrigschwellige (also ohne vorherige Terminvereinbarung) Impfangebote gegeben, kreisweit insgesamt 34. Weitere Impftermine (pdf) sollen in dieser und der nächsten Woche folgen.Dieses Angebot werde Anfang Dezember durch die Einrichtung von vier dezentralen Impfzentren – in Ahaus, Bocholt, Borken und Gronau – mit deutlich größeren Impfkapazitäten ausgeweitet. Diese dezentralen Impfzentren würden entsprechend hergerichtet und sollen in regelmäßigen Abständen jeweils mindestens für zwei Tage hintereinander geöffnet.Zum anderen entstehe derzeit in Abstimmung mit dem Kreis eine "dritte Säule": Eine Reihe von kreisangehörigen Kommunen werde gemeinsam mit Ärzten und den Hilfsorganisationen vor Ort kurzfristig noch zusätzliche Impfungen möglich machen. Auch das Deutsche Rote Kreuz weite das Angebot seiner "Impfspots" aus. Am Sonntag habe das DRK in Stadtlohn erstmals solch ein Impfangebot gemacht, bei dem eine Terminbuchung über die Chayns-App des Ahauser Softwareunternehmens Tobit.Lab möglich sei.Neben den Impfungen ist auch die Zahl derim Kreis Borken wieder steil angestiegen. Allein am Sonntag wurden nach Angaben des Kreises 20.107 Testungen gezählt. Vor der Wiedereinführung der kostenlosen Bürgertestungen am 13. November 2021 habe die tägliche Zahl lediglich im unteren vierstelligen Bereich gelegen.