Australien lässt wieder Touristen ins Land

Passagiere werden bei ihrer Ankunft am Sydney International Airport in Sydney begrüßt. Internationale Touristen und Geschäftsreisende kamen zum ersten Mal seit fast zwei Jahren ohne größere Einschränkungen in Australien an, nachdem die Regierung einige der drakonischsten Pandemiemaßnahmen aller Demokratien der Welt aufgehoben hatte.

Foto: Dean Lewins/AAP via AP/dpa