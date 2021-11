Bund und Länder vereinbaren Schwellen für härtere Corona-Maßnahmen

UPDATE | Die zwei österreichischen Bundesländer mit den höchsten Corona-Zahlen gehen nächste Woche in einen harten Lockdown. Das kündigen die Landeschefs von Salzburg und Oberösterreich an, Wilfried Haslauer und Thomas Stelzer. Die Maßnahme werde am Montag in Kraft treten und möglichst bis Weihnachten aufgehoben, sagt der Salzburger Haslauer. Beide Landeschefs verwiesen auf die weiterhin stark steigenden Infektionszahlen und die vollen Kliniken. "Daher haben wir gar keine Alternative, als diesen Lockdown zu verhängen", sagt Haslauer.



Ab Montag dürfen die Menschen ihr Zuhause nur für dringende Besorgungen, medizinische Termine, Bewegung im Freien oder den Weg zur Arbeit verlassen. Die meisten Geschäfte müssen schließen, ebenso Lokale. Die Schulen müssen wieder auf Fernunterricht umstellen. Die Sieben-Tages-Inzidenz in Salzburg kletterte zuletzt auf mehr als 1700. Oberösterreich stand bei knapp 1600. Die beiden Bundesländer an der Grenze zu Bayern liegen damit weit über der österreichweiten Inzidenz von rund 990. Bereits seit Montag gilt in ganz Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte. Ob nun zusätzliche bundesweite Maßnahmen für die Gesamtbevölkerung kommen, soll in Gesprächen zwischen Bund und Ländern am Freitag entschieden werden.

Eine Intensivstation in Salzburg. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa