Bundesweite Inzidenz geht am fünften Tag in Folge zurück

Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland sinkt den fünften Tag in Folge. Das Robert Koch-Institut gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 72,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 74,4 gelegen, vor einer Woche bei 82,8.