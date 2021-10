Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 70,8

UPDATE | In Italien schwächt sich die Pandemie weiter ab. Der bis heute berechnete Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei durchschnittlich 29 Fällen je 100.000 Einwohnern, wie aus dem Lagebericht des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Vergangene Woche registrierten die Experten noch 34 Fälle im Schnitt. In fast allen italienischen Regionen und Autonomen Provinzen herrsche ein niedriges Infektionsgeschehen. Die Behörden melden heute rund 2700 Neuinfektionen und etwas mehr als 40 Tote mit dem Virus binnen eines Tages. Etwa 81 Prozent der zu Impfenden, also Menschen älter als zwölf Jahre, sind durchgeimpft. Außerdem sei die Zahl der Erstimpfungen in den vergangenen Tagen gestiegen.



Seit heute müssen die Menschen in Italien den "Grünen Pass" vorweisen, wenn sie zur Arbeit gehen. Darunter versteht man den Nachweis über eine Corona-Impfung, einen negativen Test auf das Virus oder eine nachweisliche Genesung von der Krankheit. Gegen die Regelung gab es in vielen Städten teils heftige Proteste.

Foto: Luca Zennaro/ANSA/ZUMA/dpa