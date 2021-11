Corona-Ausbruch in Steinfurter Seniorenheim

Kreis Steinfurt: Mehr Gesundungen als Neuinfektionen

Die Zahl der momentan Infizierten im Kreis Steinfurt ist zurückgegangen. Nach Angaben des Kreises stehen 54 Neuinfektionen in 24 Stunden (Stand 2. November, 18.30 Uhr) 61 Genesungen gegenüber. Aktuell befinden sich damit 603 (Vortag: 610) Infizierte in der Isolierung.



Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus liegt im Kreis Steinfurt bei 21.241 (Vortag: 21.187) - das entspricht rund 4741 (4729) Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. 20.300 (20.239) Menschen sind inzwischen wieder gesund. Todesfälle nachweislich Infizierter gibt es im Kreis Steinfurt 338 (338).



Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt im Kreis Steinfurt bei 88,4 (99,7). Dies ist die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Menschen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das RKI legt den Berechnungen 396 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen zugrunde, der Kreis hatte in den letzten sieben Tagen 445 Neuinfektionen gemeldet.



Die aktuelle Hospitalisierungsinzidenz liegt im Kreis Steinfurt bei 4,2 (2,2). Dieser Wert beschreibt, wie viele Personen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen aufgrund einer Corona-Erkrankung neu in den Krankenhäusern im Kreis Steinfurt aufgenommen wurden.



In folgenden Kommunen im Kreis Steinfurt sind aktuell Menschen nachweislich infiziert:

Altenberge: 14 Personen (Vortag: 13)

Emsdetten: 44 Personen (49)

Greven: 41 Personen (38)

Hopsten: 15 Personen (16)

Hörstel: 33 Personen (31)

Horstmar: 9 Personen (7)

Ibbenbüren: 101 Personen (117)

Ladbergen: 2 Personen (1)

Laer: 1 Person (1)

Lengerich: 23 Personen (21)

Lienen: 12 Personen (17)

Lotte: 38 Personen (32)

Metelen: 0 Personen (0)

Mettingen: 6 Personen (6)

Neuenkirchen: 34 Personen (39)

Nordwalde: 7 Personen (7)

Ochtrup: 37 Personen (31)

Recke: 6 Personen (7)

Rheine: 106 Personen (101)

Saerbeck: 9 Personen (9)

Steinfurt: 45 Personen (44)

Tecklenburg: 2 Personen (3)

Westerkappeln: 13 Personen (13)

Wettringen: 5 Personen (7)