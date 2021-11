Corona-Infektionen in Kitas binnen einer Woche verdoppelt

Neues Testzentrum in Drensteinfurt

„Es ist zunehmend schwierig geworden, das alles zu organisieren.“ Kerstin Kämmerer zieht in Drensteinfurt einen Schlussstrich unter das Testangebot in ihrer Apotheke. Der reguläre Betrieb sei durch den hohen Aufwand mehr und mehr belastet worden. In den ehemaligen Räumen eines Bestattungsinstituts startet am Montag dafür eine neue Teststelle, die täglich geöffnet hat.

Nicole Evering berichtet: