Corona-Inzidenz in acht Landkreisen über 1000

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi mitten in der sich zuspitzenden Corona-Lage Mitarbeiter von Universitätskliniken in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft kamen diesem Aufruf unter anderem Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Schleswig-Holstein nach. In Berlin waren zudem Kita-Mitarbeiter sowie angestellte Mitarbeiter in acht Bezirksämtern und an Schulen zum Warnstreik aufgerufen.



An den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen traten am Morgen rund 2000 Tarifbeschäftigte in den Warnstreik. In Bayern waren die Belegschaften des Münchner Herzzentrums und fünf bayerischer Universitätskliniken aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Foto: Uwe Anspach/dpa