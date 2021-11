Corona-Inzidenz in Deutschland bei 312,4

Das Wichtigste kompakt



• RKI: 32.048 Neuinfektionen, 265 Todesfälle, Sieben-Tage-Inzidenz bei 312,4.

• Fünf Landkreise in Bayern melden eine Corona-Inzidenz von über 1000.

• SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz befürwortet eine Debatte über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Beschäftigte in Pflegeheimen.

• Unter dem Hashtag #allesindenArm haben sich auf Twitter Prominente und andere Nutzerinnen und Nutzer für eine Impfung stark gemacht.

• Mitten in der sich zuspitzenden Corona-Lage will Verdi die Warnstreiks an Universitätskliniken deutlich ausweiten - auch in Bayern.