Corona-Inzidenz in NRW ist nahezu unverändert

2G-Shoppen in Ahlen

Am zweiten Adventssamstag war in der Ahlener Fußgängerzone alles wie immer, nur dass an vielen Geschäften der neue 2G-Hinweis an der Tür oder in den Schaufenstern klebte, manchmal durch das Wort „Regel“ ergänzt. Doch der auch von einigen Händlern mehr befürchtete als erwartete Protest gegen die Zugangsbeschränkung blieb weitestgehend aus. Im Gegenteil.

Dierk Hartleb berichtet: