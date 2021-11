Corona-Zahlen Ungeimpfter sind höher als die von Geimpften

Die Klimakonferenz in Glasgow mit fast 40.000 Delegierten ist nach Angaben der schottischen Regierungschefin Sturgeon wohl ohne größere Corona-Ausbrüche über die Bühne gegangen. Sturgeon: "Ich kann bestätigen, dass es bislang keine Anzeichen für einen größeren Anstieg der Fallzahlen in Verbindung mit der COP26 gibt". Maßnahmen wie tägliche Schnelltests aller Delegierten hätten das Risiko deutlich vermindert hätten.



Aktuelle Daten der Gesundheitsbehörde Public Health Scotland hätten gezeigt, dass unter den getesteten Konferenzteilnehmern rund vier von 1000 positiv getestet worden seien. In der Gesamtbevölkerung liege dieser Wert rund dreimal so hoch.

Foto: Christoph Soeder/dpa