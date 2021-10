Deutlich weniger Ausbildungsverträge in NRW im Corona-Jahr 2020

Kreis Borken: 70 von 135 Infizierten waren vollständig geimpft

In seiner wöchentlichen Analyse blickt der Kreis Borken auf das Infektionsgeschehen der vergangenen Woche (11. bis 17. Oktober) zurück. Während in diesen Tagen steigende Fallzahlen zu verzeichnen sind, habe sich das Infektionsgeschehen in dem betrachteten Zeitraum weitgehend unverändert gegenüber der Vorwoche gezeigt. Insgesamt gab es 135 (Vorwoche: 130) gemeldete Neuinfektionen. Die Inzidenz lag bei 34,7 (10. Oktober) bzw. 36,4 (17. Oktober) und damit unter dem Landes- und Bundeswert.



Das Infektionsgeschehen war laut Pressemitteilung wieder vor allem durch eine Vielzahl von Einzelinfektionen bzw. Folgeinfektionen und nicht durch spezielle Ausbruchsgeschehen geprägt. Für die Infektionen konnten über die Nachverfolgung des Kreisgesundheitsamtes folgende Hauptursachen ermittelt werden:

Arbeitsplatz: 5 Fälle; 3,7 Prozent (Vorwoche: 10 Fälle; 7,7 Prozent)

Haushalt /Privat: 57 Fälle; 42,2 Prozent (Vorwoche: 42 Fälle; 32,4 Prozent) – hierbei im wesentlichen Folgeinfektionen im häuslichen/familiären Umfeld

Reise: 9 Fälle; 6,7 Prozent (Vorwoche: 15 Fälle; 11,5 Prozent)

Feiern: 1 Fall; 0,7 Prozent (Vorwoche: 5 Fälle, 3,9 Prozent)

Einrichtungen: 22 Fälle; 16,3 Prozent (Vorwoche: 9 Fälle; 6,9 Prozent)

Schule: 5 Fälle; 3,7 Prozent (Vorwoche: 1 Fall; 0,7 Prozent)

In 36 Fällen (Vorwoche: 48) konnte die Ursache nicht ermittelt werden. Das sind 26,7 Prozent (Vorwoche 36,9 Prozent).



Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in Einrichtungen steigt weiterhin leicht an. Betroffen sind hier nach wie vor drei Einrichtungen in Gronau mit insgesamt 18 bestätigten Infektionen bei Bewohnerinnen und Bewohnern. Das Kreisgesundheitsamt steht mit diesen Einrichtungen in engem Kontakt. Alle dort infizierten Personen sind vollständig immunisiert und es sind keine schweren Verläufe zu erkennen.



Impfstatus und Hospitalisierung:

Von den 135 (130) neu infizierten Personen waren 70 (71) vollständig geimpft. "Wichtig ist hier der Hinweis, dass es bei den Geimpften deutlich mildere Krankheitsverläufe gibt", heißt es in der Pressemitteilung. Das unterstreiche die Notwendigkeit der Impfungen, betont das Kreisgesundheitsamt. Dennoch seien Geimpfte weiterhin aufgerufen, die geltenden Schutzregeln zu beachten und insbesondere Symptome kurzfristig abklären zu lassen. Insgesamt liegt die Zahl von Covid-Patienten in stationärer Krankenhaus-Behandlung bzw. intensivmedizinischer Behandlung in der Berichtswoche weiterhin im einstelligen Bereich und somit auf einem (sehr) niedrigen Niveau.



Altersstruktur der neu infizierten Personen:

67 Personen sind 40 Jahre und jünger. Davon sind 11 vollständig geimpft. Das entspricht einer Quote von 16,4 Prozent. 68 Personen sind 41 Jahre und älter. Davon sind 59 vollständig geimpft. Das entspricht einer Quote von 86,8 Prozent.



Im Berichtszeitraum gab es keine Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.