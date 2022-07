Emotionaler Appell: Uniklinik-Beschäftigte berichten von dramatischen Zuständen

Münsterland

Das neue schwarz-grüne Kabinett Nordrhein-Westfalens kommt am Dienstag zu seiner ersten auswärtigen Sitzung zusammen – Thema ist unter anderem die Corona-Lage. Nur einen Tag zuvor, am heutigen Montag, legen Pflegekräfte dramatische Erfahrungsberichte aus den Unikliniken in NRW offen.