Erster Omikron-Fall in NRW bestätigt 

38 Neuinfektionen und 38 Genesungen im Kreis Coesfeld

Insgesamt 38 Neuinfektionen mit SARS-CoV­­-2 meldet das Gesundheitsamt im Kreis Coesfeld. Neuansteckungen gab es in Billerbeck (4), Coesfeld (12), Dülmen (2), Havixbeck (1), Lüdinghausen (1), Nordkirchen (1), Nottuln (6), Olfen (3), Rosendahl (3) und Senden (5). Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt im Kreis Coesfeld derzeit bei 177,6.



Da zugleich 38 Personen als genesen gemeldet wurden, bleibt es im Kreis Coesfeld bei 692 „aktiv infizierten“ Menschen. Derzeit befinden sich laut einer Pressemitteilung des Kreises acht Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus, in drei Fällen ist eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich.





In der Woche vom 22.11.2021 bis 28.11.2021 waren von den 393 neu infizierten Personen 276 geimpft und 101 nicht geimpft. Bei 16 Personen ist der Impfstatus unbekannt. Der Kreis Coesfeld weist darauf hin, dass die derzeit zugelassenen Corona-Impfungen trotz vermehrter Impfdurchbrüche laut RKI bis zu 95 Prozent vor einer Behandlung auf der Intensivstation und bis zu 99 Prozent vor dem Tod schützen.



Nach Angaben des Kreises gab es in der vergangenen Woche 19 neue Corona-Fälle in Bildungseinrichtungen.



Wegen der hohen Nachfrage werde der Kreis Coesfeld in den nächsten Tagen über eine Ausweitung des Impfangebots in Lüdinghausen entscheiden.



In den Kommunen im Kreis Coesfeld sind momentan infiziert: