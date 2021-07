Erweiterte Testpflicht für Urlauber wohl ab August

Der Bund habe zugesichert, er werde bis zum 1. August alles probieren, um eine einheitliche Testpflicht einzuführen, "nicht nur für Flugreisen, sondern auch beispielsweise für alles, was an normalem Autoweg oder Bahnweg kommt", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen".

