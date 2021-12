EU-Impfnachweise ohne Booster künftig nur noch neun Monate gültig

Ohne Booster sind EU-Impfzertifikate künftig spätestens neun Monate nach der Grundimmunisierung ungültig. Die Entscheidung tritt am 1. Februar in Kraft. In Deutschland beraten Bund und Länder heute bei einem weiteren Corona-Krisengipfel über Maßnahmen, die die Ausbreitung der Omikron-Variante eindämmen sollen.