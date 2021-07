Experte warnt: Viele Japaner ignorieren wegen Olympia Corona-Regeln

Die Olympischen Spiele drohen nach Ansicht eines Experten indirekt zu einem Anstieg der Infektionszahlen zu führen. In Deutschland steigt die 7-Tage-Inzidenz seit zweieinhalb Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts von Sonntagmorgen lag sie bei 13,8 - am Vortag betrug der Wert 13,6.