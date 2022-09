Experten: Nicht jeder braucht jetzt den Omikron-Booster

Münsterland

Angesichts der neuen angepassten Omikron-Impfstoffe dämpft der Virologe Hendrik Streeck die Erwartungen. Derweil ist die Sieben-Tage-Inzidenz in den Münsterland-Kreisen zu Freitag gesunken. Nur in Münster stieg der Wert etwas an.