Familienministerin: Kita-Kinder erhalten acht Corona-Tests monatlich

Münsterland

Die nordrhein-westfälische Landesregierung stellt zum neuen Kindergartenjahr für jedes Kind acht Corona-Tests pro Monat bereit. Das kündigte die neue Familienministerin Josefine Paul (Grüne) am Freitag in Düsseldorf an. Am Freitag sind die Sieben-Tage-Inzidenzen im Münsterland allesamt leicht gesunken.