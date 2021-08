Gebauer fordert einheitliche Quarantäne-Regeln für Schulen

Münsterland

Die Zahl der infizierten Kinder steigt rasch an. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hatte angekündigt, dass im neuen Schuljahr bei einem Corona-Fall nicht mehr zwangsläufig die ganze Klasse in Quarantäne muss. Jetzt räumt sie ein, dass dies in Nordrhein-Westfalen unterschiedlich gehandhabt wird und fordert bundeseinheitliche Regeln.